Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анастасия Потапова — Арина Соболенко: текстовая онлайн-трансляция полуфинала Штутгарта

Анастасия Потапова — Арина Соболенко: текстовая онлайн-трансляция полуфинала Штутгарта
Комментарии

Сегодня, 22 апреля, 24-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова сыграет в полуфинале грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). За выход в финал россиянка сразится с чемпионкой Australian Open – 2023, второй ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко. Поединок поставлен вторым запуском на Центральном корте и начнётся не ранее 15:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Анастасия Потапова — Арина Соболенко в полуфинале турнира в Штутгарте.

Отметим, что ранее теннисистки ни разу не проводили матчи на уровне WTA.

Победительница матча Потапова – Соболенко за титул сразится либо с первой ракеткой мира полькой Игой Свёнтек, либо с представительницей Туниса Онс Жабер.

Материалы по теме
Вот это неделя в теннисе! Потапова и Рублёв бьются за места в финалах. LIVE!
Live
Вот это неделя в теннисе! Потапова и Рублёв бьются за места в финалах. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023