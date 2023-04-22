Анастасия Потапова — Арина Соболенко: текстовая онлайн-трансляция полуфинала Штутгарта
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Сегодня, 22 апреля, 24-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова сыграет в полуфинале грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). За выход в финал россиянка сразится с чемпионкой Australian Open – 2023, второй ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко. Поединок поставлен вторым запуском на Центральном корте и начнётся не ранее 15:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Анастасия Потапова — Арина Соболенко в полуфинале турнира в Штутгарте.
Отметим, что ранее теннисистки ни разу не проводили матчи на уровне WTA.
Победительница матча Потапова – Соболенко за титул сразится либо с первой ракеткой мира полькой Игой Свёнтек, либо с представительницей Туниса Онс Жабер.
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