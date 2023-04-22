Вот это неделя в теннисе! Потапова и Рублёв бьются за места в финалах. LIVE!

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На турнирах ATP и WTA вовсю идут сражения за места в решающих матчах. Что покажут теннисисты? Все подробности — в трансляции.