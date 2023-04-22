Вот это неделя в теннисе! Потапова и Рублёв бьются за места в финалах. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на четырёх грунтовых турнирах, проходящих на этой неделе в Европе. За места в финалах сражаются два представителя России – Андрей Рублёв и Анастасия Потапова. После титула в Монте-Карло Андрей успешно стартовал в Баня-Луке, обыграв перуанца Варильяса и боснийца Джумхура. Теперь Андрею предстоит помериться силами со словаком Алексом Молчаном, которого тренирует бывший наставник Новака Джоковича – Марьян Вайда. А вот Потапова обыграла уже в Штутгарте двух теннисисток из топ-10 – Кори Гауфф и Каролин Гарсию. Удастся ли Анастасии дать бой и второй ракетке мира белоруске Арине Соболенко? Следите за ходом дня в нашем онлайне!
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Подробности вчерашнего игрового дня в нашей текстовой трансляции. Главная сенсация произошла в Баня-Луке, где с дистанции сошёл лидер мирового рейтинга — Новак Джокович. Так что финала Рублёв — Джокович там теперь в любом случае не получится.
Сегодня после полуфинала с Соболенко россиянка Анастасия Потапова сыграет и в парном полуфинале с Вероникой Кудерметовой. Вообще суббота получается очень насыщенным днём в теннисе.
Расписание полуфиналов
Программа дня сегодня довольно обширна. На четырёх турнирах будут сыграны все 8 полуфиналов.
Баня-Лука
15:00 мск. Молчан – Рублёв, затем Лайович – Кецманович
Штутгарт
15:00. Потапова – Соболенко, затем Свёнтек – Жабер
Барселона
14:30. Музетти – Циципас, не ранее 17:00. Алькарас – Эванс
Мюнхен
14:30. Руне – О’Коннел, затем ван де Зандсхулп – Фритц
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