Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Потапова, Соболенко, Рублёв: онлайн-трансляция турниров в Штутгарте и Баня-Луке-2023, расписание, сетка, где смотреть

Вот это неделя в теннисе! Потапова и Рублёв бьются за места в финалах. LIVE!
Даниил Сальников
Потапова, Соболенко, Рублёв: онлайн-трансляция
Аудио-версия:
Комментарии
На турнирах ATP и WTA вовсю идут сражения за места в решающих матчах. Что покажут теннисисты? Все подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на четырёх грунтовых турнирах, проходящих на этой неделе в Европе. За места в финалах сражаются два представителя России – Андрей Рублёв и Анастасия Потапова. После титула в Монте-Карло Андрей успешно стартовал в Баня-Луке, обыграв перуанца Варильяса и боснийца Джумхура. Теперь Андрею предстоит помериться силами со словаком Алексом Молчаном, которого тренирует бывший наставник Новака Джоковича – Марьян Вайда. А вот Потапова обыграла уже в Штутгарте двух теннисисток из топ-10 – Кори Гауфф и Каролин Гарсию. Удастся ли Анастасии дать бой и второй ракетке мира белоруске Арине Соболенко? Следите за ходом дня в нашем онлайне!

WTA 500. Штутгарт – 2023. Сетка
ATP 250. Баня-Лука – 2023. Сетка
Баня-Лука. 1/2 финала
22 апреля 2023, суббота. 15:00 МСК
Алекс Молчан
73
Словакия
Алекс Молчан
А. Молчан
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Штутгарт. 1/2 финала
22 апреля 2023, суббота. 15:00 МСК
Анастасия Потапова
24
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Live Даниил Сальников

Подробности вчерашнего игрового дня в нашей текстовой трансляции. Главная сенсация произошла в Баня-Луке, где с дистанции сошёл лидер мирового рейтинга — Новак Джокович. Так что финала Рублёв — Джокович там теперь в любом случае не получится.

Материалы по теме
Джокович сенсационно проиграл в Баня-Луке! А вот Рублёв, Потапова и Соболенко в 1/2 финала
Live
Джокович сенсационно проиграл в Баня-Луке! А вот Рублёв, Потапова и Соболенко в 1/2 финала
11:50 Даниил Сальников

Сегодня после полуфинала с Соболенко россиянка Анастасия Потапова сыграет и в парном полуфинале с Вероникой Кудерметовой. Вообще суббота получается очень насыщенным днём в теннисе.

11:31 Даниил Сальников

Расписание полуфиналов

Программа дня сегодня довольно обширна. На четырёх турнирах будут сыграны все 8 полуфиналов.

Расписание субботы:
Баня-Лука
15:00 мск. Молчан – Рублёв, затем Лайович – Кецманович
Штутгарт
15:00. Потапова – Соболенко, затем Свёнтек – Жабер
Барселона
14:30. Музетти – Циципас, не ранее 17:00. Алькарас – Эванс
Мюнхен
14:30. Руне – О’Коннел, затем ван де Зандсхулп – Фритц
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023