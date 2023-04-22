Потапова потерпела разгромное поражение от Арины Соболенко в полуфинале Штутгарта
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24-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова не сумела пробиться в финал грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия), призовой фонд которого составил € 780 637.
В полуфинальном матче Потапова потерпела разгромное поражение от чемпионки Australian Open – 2023, второй ракетки мира белоруски Арины Соболенко (2) со счётом 1:6, 2:6. Встреча продлилась ровно 1 час. Потапова два раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и не реализовала три заработанных брейк-пойнта. На счету Соболенко три эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.
За титул Соболенко сразится либо с первой ракеткой мира полькой Игой Свёнтек (1), либо с представительницей Туниса Онс Жабер (3).
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