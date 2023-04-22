Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Потапова потерпела разгромное поражение от Арины Соболенко в полуфинале Штутгарта

Потапова потерпела разгромное поражение от Арины Соболенко в полуфинале Штутгарта
Комментарии

24-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова не сумела пробиться в финал грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия), призовой фонд которого составил € 780 637.

В полуфинальном матче Потапова потерпела разгромное поражение от чемпионки Australian Open – 2023, второй ракетки мира белоруски Арины Соболенко (2) со счётом 1:6, 2:6. Встреча продлилась ровно 1 час. Потапова два раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и не реализовала три заработанных брейк-пойнта. На счету Соболенко три эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.

За титул Соболенко сразится либо с первой ракеткой мира полькой Игой Свёнтек (1), либо с представительницей Туниса Онс Жабер (3).

Штутгарт. 1/2 финала
22 апреля 2023, суббота. 15:10 МСК
Анастасия Потапова
24
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2  
6 		6  
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023