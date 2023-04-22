Соболенко остановила разыгравшуюся Потапову. В финале Штутгарта Арину ждёт первая ракетка

В субботу, 22 апреля, на «пятисотнике» WTA в Штутгарте прошли полуфинальные матчи. В первой паре сошлись российская теннисистка Анастасия Потапова, которая впервые в карьере добралась до данной стадии на турнире WTA-500, и вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко. 22-летняя Потапова неплохо проводит первую половину сезона: так, в феврале она завоевала титул на турнире в Линце, ставший для неё вторым в карьере, а на пути к отчётному полуфиналу обыграла сразу двоих представительниц первой десятки мирового рейтинга. В первом круге россиянка в непростом поединке обыграла хорватку Петру Мартич (6:3, 3:6, 7:6), во втором уверенно расправилась с шестой ракеткой мира Кори Гауфф (6:2, 6:3), а в четвертьфинале одержала волевую победу над пятым номером рейтинга WTA Каролин Гарсией — 4:6, 6:3, 6:3.

По словам Потаповой, тот факт, что она обыгрывает теннисисток из топ-10, позволяет надеяться, что вскоре и сама она там окажется. «Я рада этим победам, потому что они показывают мне, что я могу конкурировать с игроками из топ-10. Возможно, это означает, что я могу стать одной из них. Надеюсь, скоро буду там — в конце этого сезона или в следующем. Я так усердно над этим работаю (улыбается)», — сказала Анастасия на пресс-конференции после выхода в полуфинал. И рассказала об ожиданиях от встречи с Соболенко: «Она мощный и потрясающий игрок. Мне точно будет тяжело. Но это хороший шанс проверить свою игру на самом высоком уровне, ведь в этом году она выиграла турнир «Большого шлема». Эта игра поможет мне увидеть, что и где я могу улучшить или, возможно, что я уже нахожусь на этом уровне. Очень жду этого матча».

Соболенко же, которая до этого никогда не играла с Потаповой, только на этой неделе открыла грунтовый сезон (как и россиянка), отдохнув после американских «тысячников». Во втором круге белоруска в двух сетах обыграла чешку Барбору Крейчикову, а в четвертьфинале сломила сопротивление своей лучшей подруги испанки Паулы Бадосы — 4:6, 6:4, 6:4. «Было несколько моментов на корте, когда я хотела закричать: давай, вперёд! А потом думала, не знаю, стоит ли это делать, она моя подруга, она будет думать, что я тупица (смеётся)», — сказала Арина на корте после матча.

Борьбы в этом полуфинале не получилось. Вероятно, слишком уж много сил отдала Потапова в предыдущих встречах. Соболенко оказалась на голову сильнее соперницы. Первые пять геймов остались за белоруской, сделавшей два брейка; россиянка же упустила брейк-пойнт в пятом гейме. При счёте 0:5 Анастасия всё же взяла гейм на подаче, после чего нацелилась на брейк, но упустила двойной брейк-пойнт. А вот Арина использовала первый же сетбол — 6:1. Во второй партии у Потаповой и вовсе не было брейк-пойнтов. Она взяла лишь два гейма на подаче. Соболенко же показала стопроцентную реализацию: в первом и в третьем геймах она использовала оба брейк-пойнта, а в восьмом успешно подала на матч — 6:1, 6:2 в её пользу. Ровно час провели на корте соперницы.

После матча Соболенко высоко оценила свою игру и отдала должное Потаповой. «Это был отличный матч. Думаю, что показала невероятный теннис в матче с Анастасией. Она прекрасный игрок. Я никогда раньше не играла против неё, но уверена, что скоро она войдёт в топ-10. Я очень довольна победой», — сказала Арина на корте.

Так Соболенко вышла в свой четвёртый финал в сезоне. В Аделаиде-1 и на Australian Open белоруска победила в финале Линду Носкову и Елену Рыбакину соответственно, а в Индиан-Уэллсе проиграла той же Рыбакиной. Соперницей Арины по финалу станет первая ракетка мира Ига Свёнтек, которая в своём полуфинале обыграла Онс Жабер из Туниса. Точнее, «обыграла» — не совсем то слово. Свёнтек повела 3:0 с брейком, после чего Жабер снялась по состоянию здоровья. Ей ещё при 1:0 вызывали врача, а два гейма спустя окончательно стало ясно, что спортсменка не в состоянии продолжить матч.

…В финале Штутгарта-2022 Свёнтек обыграла Соболенко в двух сетах. Год спустя в финал вышли эти же теннисистки, а кто из них окажется сильнее, узнаем завтра, 23 апреля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».