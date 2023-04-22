Соболенко: когда всё хорошо получается, ﻿проще оставаться спокойной

Белорусская теннисистка, вторая ракетка мира Арина Соболенко рассказала, как ей удаётся сохранять хладнокровие на матчах в этом сезоне, а также поделилась, как провела время с испанкой Паулой Бадосой после встречи в 1/4 финала, где спортсменки играли друг против друга.

«Думаю, когда всё хорошо получается, проще оставаться спокойной. Даже если ты, например, уступаешь с брейком, но чувствуешь себя на 100%, то понимаешь, что можешь отыграться в любой момент.

Я бы сказала, что первые два турнира [после Австралии] было легче сохранять хладнокровие. Затем возникли трудности. Но, на мой взгляд, даже если что-то не работает, я всё равно понимаю, что нет смысла сходить с ума. Это не поможет. В каких-то эпизодах я могу реагировать слишком остро, но в целом считаю, что у меня всё хорошо.

Отношения с Паулой? Мы немного поговорили сразу после матча. А потом вместе пообедали, снова поболтали и запланировали обед или ужин в Мадриде. У нас всё хорошо, всё отлично (улыбается)», — приводит слова Соболенко с пресс-конференции после матча в полуфинале, в котором спортсменка из Беларуси победила россиянку Анастасию Потапову со счётом 6:1, 6:2, издание GoTennis.

В воскресенье, 23 апреля, в финале турнира категории WTA-500, проходящего в Штутгарте (Германия), Арина Соболенко сыграет против первой ракетки мира, польской теннисистки Иги Свёнтек. Начало встречи — в 14:00 мск.