Арина Соболенко объяснила, за счёт чего так уверенно обыграла Анастасию Потапову

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о причинах уверенной победы (6:1, 6:2) в полуфинальном матче с 24-м номером рейтинга россиянкой Анастасией Потаповой на грунтовом турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).
«Думаю, я была очень сосредоточена и с самого первого розыгрыша играла очень агрессивно. Я не давала ей времени. Думаю, именно поэтому матч закончился так быстро. Но в любом случае она отличный игрок. Думаю, я просто слишком хорошо играла (смеётся).
Всегда лучше заканчивать матчи в двух сетах, побыстрее. У вас появляется больше времени на восстановление, перезарядку и подготовку к следующему матчу. Да, думаю, мне это поможет», — сказала Соболенко на послематчевой пресс-конференции.
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