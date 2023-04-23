Феликс Оже-Альяссим стал новым амбассадором дома Dior
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Девятая ракетка мира, чемпион Кубка Дэвиса, канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим стал новым амбассадором модного дома Dior.
«Звезда тенниса Феликс Оже-Альяссим присоединился к дому Dior в качестве нового амбассадора. Спортсмен, олицетворяющий дух и неподвластный времени характер мужских творений Dior от Кима Джонса (британский модельер. – Прим. «Чемпионата»), запечатлён на фото в утончённом костюме, сшитом на заказ», — говорится в официальных сетях бренда.
Ранее Оже-Альяссим снялся с грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) из-за проблем с левым коленом. В последний раз Феликс выходил на корт в конце марта на «Мастерса» в Майами (США). Он проиграл аргентинцу Франсиско Серундоло в третьем круге.
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