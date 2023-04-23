Плишкова сообщила, что пропустит Madrid Open
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17-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Плишкова опубликовала пост в социальных сетях, в котором сообщила своим болельщикам, что вынуждена пропустить предстоящий грунтовый турнир категории WTA-1000 в Мадриде из-за травмы.
«С большим сожалением я вынуждена сообщить, что снимаюсь с Madrid Open. Во время моего последнего матча в Штутгарте я травмировала колено. Я сделаю всё возможное, чтобы быть готовой к Риму. Спасибо за вашу поддержку. Увидимся на корте», — написала Плишкова.
В своём последнем матче на турнире WTA-500 в Штутгарте чешка уступила в четвертьфинале в трёх сетах будущей победительнице турнира первой ракетке мира Иге Свёнтек из Польши.
Соревнования в Мадриде пройдут с 25 апреля по 6 мая.
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