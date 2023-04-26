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Свитолина не подала руку Саснович после поражения от белоруски в первом круге Madrid Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина отказалась от рукопожатия с белоруской Александрой Саснович после поражения от неё в первом круге турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания).

Теннисистка из Беларуси одержала победу со счётом 6:4, 7:5.

После окончания матча украинка сразу же проследовала к судейской вышке чтобы протянуть руку рефери, после чего отправилась к своему месту.

Во втором круге соперницей Саснович станет чешка Мари Боузкова, для которой этот матч станет первым на турнире.

Напомним, Свитолина пропустила больше года из-за рождения дочери. Свой первый матч с марта 2022 года она провела в начале апреля на турнире категории WTA-500 в Чарльстоне (США).

Призовой фонд соревнований в Мадриде составляет € 7 705 780. Женский турнир проходит с 25 апреля по 6 мая.