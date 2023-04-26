Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Свитолина не подала руку Саснович после поражения от белоруски в первом круге Madrid Open

Свитолина не подала руку Саснович после поражения от белоруски в первом круге Madrid Open
Аудио-версия:
Комментарии

Украинская теннисистка Элина Свитолина отказалась от рукопожатия с белоруской Александрой Саснович после поражения от неё в первом круге турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания).

Теннисистка из Беларуси одержала победу со счётом 6:4, 7:5.

После окончания матча украинка сразу же проследовала к судейской вышке чтобы протянуть руку рефери, после чего отправилась к своему месту.

Во втором круге соперницей Саснович станет чешка Мари Боузкова, для которой этот матч станет первым на турнире.

Напомним, Свитолина пропустила больше года из-за рождения дочери. Свой первый матч с марта 2022 года она провела в начале апреля на турнире категории WTA-500 в Чарльстоне (США).

Призовой фонд соревнований в Мадриде составляет € 7 705 780. Женский турнир проходит с 25 апреля по 6 мая.

Материалы по теме
Вот это дебют! 15-летняя Андреева выбила из сетки Мадрида финалистку US Open
Вот это дебют! 15-летняя Андреева выбила из сетки Мадрида финалистку US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023