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Видеообзор победы Саснович над Свитолиной в первом круге Madrid Open

Белорусская теннисистка Александра Саснович нанесла поражение украинке Элине Свитолиной в матче первого круга грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

Белоруска победила со счётом 6:4, 7:5.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео лучших моментов матча:

Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA.

Напомним, после окончания матча Свитолина не подала руку своей сопернице. Украинская теннисистка сразу же проследовала к судейской вышке, чтобы протянуть руку рефери, после чего отправилась к своему месту.

Во втором круге соперницей Саснович станет чешка Мари Боузкова, для которой этот матч станет первым на турнире.

Призовой фонд соревнований в Мадриде составляет € 7 705 780. Женский турнир проходит с 25 апреля по 6 мая.