Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Видеообзор победы Саснович над Свитолиной в первом круге Madrid Open

Видеообзор победы Саснович над Свитолиной в первом круге Madrid Open
Аудио-версия:
Комментарии

Белорусская теннисистка Александра Саснович нанесла поражение украинке Элине Свитолиной в матче первого круга грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

Белоруска победила со счётом 6:4, 7:5.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео лучших моментов матча:

Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA.

Напомним, после окончания матча Свитолина не подала руку своей сопернице. Украинская теннисистка сразу же проследовала к судейской вышке, чтобы протянуть руку рефери, после чего отправилась к своему месту.

Во втором круге соперницей Саснович станет чешка Мари Боузкова, для которой этот матч станет первым на турнире.

Призовой фонд соревнований в Мадриде составляет € 7 705 780. Женский турнир проходит с 25 апреля по 6 мая.

Материалы по теме
Вот это дебют! 15-летняя Андреева выбила из сетки Мадрида финалистку US Open
Вот это дебют! 15-летняя Андреева выбила из сетки Мадрида финалистку US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023