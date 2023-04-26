Видеообзор победы Саснович над Свитолиной в первом круге Madrid Open

Белорусская теннисистка Александра Саснович нанесла поражение украинке Элине Свитолиной в матче первого круга грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).
Белоруска победила со счётом 6:4, 7:5.
«Чемпионат» предлагает посмотреть видео лучших моментов матча:
Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA.
Напомним, после окончания матча Свитолина не подала руку своей сопернице. Украинская теннисистка сразу же проследовала к судейской вышке, чтобы протянуть руку рефери, после чего отправилась к своему месту.
Во втором круге соперницей Саснович станет чешка Мари Боузкова, для которой этот матч станет первым на турнире.
Призовой фонд соревнований в Мадриде составляет € 7 705 780. Женский турнир проходит с 25 апреля по 6 мая.
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