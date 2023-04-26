Саснович — о победе над Свитолиной в Мадриде: сегодня люди поддерживали Элину, но это окей

Белорусская теннисистка Александра Саснович прокомментировала победу над бывшей третьей ракеткой мира украинкой Элиной Свитолиной в первом круге грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Отметим, что Свитолина отказалась от рукопожатия с Саснович после игры.
«Это был очень трудный матч, всегда тяжело играть против Элины. Все наши матчи были очень сложными. Я довольна тем, как на протяжении всего матча держала концентрацию, боролась до конца и победила. Я довольна.
Мне нравится этот турнир. Корт великолепный, люди замечательные, очень добрые. Знают, когда нужно хлопать. Сегодня они поддерживали Элину, но это окей. Спасибо тем, кто поддерживал меня. Я слышала ваши крики «Саснович!» Мне нравится здесь, очень красивый город. Хожу на прогулки с моей командой, очень нравится. Мне нравится Европа, мне нравится Испания, Мадрид — один из моих самых любимых городов», — приводит слова Саснович «Прессбол».
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