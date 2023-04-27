Жан Беленюк — о матче украинки Свитолины с белоруской Саснович: сплошная несправедливость

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, депутат Верховной рады Украины Жан Беленюк высказался о матче украинской теннисистки Элины Свитолины с белоруской Александрой Саснович (4:6, 5:7) на турнире в Мадриде.

«Я не могу понять, украинские спортсмены не должны пожимать руки спортсменам из России и Беларуси, или не должны вообще участвовать в соревнованиях, где последние присутствуют (более того соревноваться против них) согласно последнему приказу Минспорта?

Я отношусь к Свитолине с огромным уважением, но хочу, чтобы все украинские спортсмены были в равных условиях. Нельзя одним запрещать выступления на соревнованиях, где присутствуют россияне, а затем с другой стороны наблюдать, как другие спортсмены с ними играют. Это сплошная несправедливость и Минспорта должно дать ответ по поводу своей политики, последних приказов и перспектив украинского спорта», — написал Беленюк в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее Министерство спорта Украины запретило украинским атлетам участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами.