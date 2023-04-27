Жан Беленюк — о матче украинки Свитолины с белоруской Саснович: сплошная несправедливость

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, депутат Верховной рады Украины Жан Беленюк высказался о матче украинской теннисистки Элины Свитолины с белоруской Александрой Саснович (4:6, 5:7) на турнире в Мадриде.
«Я не могу понять, украинские спортсмены не должны пожимать руки спортсменам из России и Беларуси, или не должны вообще участвовать в соревнованиях, где последние присутствуют (более того соревноваться против них) согласно последнему приказу Минспорта?
Я отношусь к Свитолине с огромным уважением, но хочу, чтобы все украинские спортсмены были в равных условиях. Нельзя одним запрещать выступления на соревнованиях, где присутствуют россияне, а затем с другой стороны наблюдать, как другие спортсмены с ними играют. Это сплошная несправедливость и Минспорта должно дать ответ по поводу своей политики, последних приказов и перспектив украинского спорта», — написал Беленюк в своём телеграм-канале.
Напомним, ранее Министерство спорта Украины запретило украинским атлетам участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами.
- 27 апреля 2023
-
04:41
-
03:45
-
01:00
-
00:47
-
00:14
- 26 апреля 2023
-
23:12
-
23:01
-
22:55
-
22:46
-
22:31
-
22:16
-
22:15
-
21:54
-
21:45
-
21:45
-
21:43
-
21:30
-
20:56
-
20:33
-
20:31
-
20:24
-
20:10
-
20:05
-
19:21
-
19:21
-
18:43
-
18:04
-
17:53
-
17:45
-
17:21
-
17:08
-
16:54
-
16:26
-
15:57
-
14:55