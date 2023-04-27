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Вавринка: возможно, мне стоит сбросить пару килограммов, чтобы вернуться на топ-уровень

Вавринка: возможно, мне стоит сбросить пару килограммов, чтобы вернуться на топ-уровень
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Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира 38-летний швейцарский теннисист Стэн Вавринка рассказал о трудностях подготовки, связанных с возрастом.

«Сейчас игра идёт немного быстрее. Когда становишься старше, тебе приходится делать больше, чтобы получать меньше. Нужно больше практиковаться, больше времени проводить с физиотерапевтом. Ты должен действительно получать удовольствие от своего дела, иначе шансов продолжать играть у тебя нет. Я пытаюсь оставаться конкурентоспособным в матчах с лучшими игроками.

Для этого я должен придерживаться своего тренировочного плана, стараться быть максимально быстрым. Возможно, мне стоит сбросить пару килограммов, чтобы вернуться на топ-уровень», — приводит слова Вавринки Sportskeeda.

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