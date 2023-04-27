Чесноков: когда впервые увидел Андрееву, понял, что её ждёт большое будущее

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков поделился впечатлениями от выступлений 15-летней российской теннисистки Мирры Андреевой. Накануне она одержала первую победу на турнирах WTA, обыграв в матче первого круга грунтового турнира в Мадриде финалистку US Open — 2021, канадскую теннисистку Лейлу Фернандес (6:3, 6:4).

«Я очень рад за Андрееву, она играла просто феноменально. Я когда впервые её увидел, понял, что у неё будет большое будущее. Представляете, в 15 лет обыграть финалистку Открытого чемпионата США. Может быть, Фернандес сейчас не в лучшей форме, но это не умаляет заслуг Андреевой, она играла просто здорово», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Во втором круге грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде Мирра Андреева сыграет с 14-й ракеткой мира, бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей.