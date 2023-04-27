Вавринка: Рублёв в отличной форме. Наш матч будет тяжёлой битвой и большим вызовом
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Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира 38-летний швейцарский теннисист Стэн Вавринка поделился ожиданиями от матча с россиянином Андреем Рублёвым.
«Этот матч будет отличаться от встречи с Кресси. Второй круг впереди, один матч за спиной у меня уже есть. Думаю, что смогу хорошо выступить, я уже несколько раз играл с Андреем. Он в отличной форме, это будет тяжёлая битва и большой вызов для меня. Вот почему я продолжаю играть с лучшими теннисистами и пытаться их обыграть», — приводит слова Вавринки ATP Tour.
Напомним, матч второго круга грунтового турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания) между Вавринкой и Рублёвым состоится завтра, 28 апреля. Начало встречи — в 12:00 мск.
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