Чесноков: победа Андреевой — настоящая сенсация! Уверен, у неё большое будущее впереди

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков отреагировал на первую победу 15-летней россиянки Мирры Андреевой на турнирах WTA.

«Мирра Андреева за последние четыре недели провела четыре маленьких турнира, три из которых выиграла. Она уже находится в топ-200 мирового рейтинга. Ей непросто так дали приглашение на «Мастерс» в Мадрид, она это заслужила. Конечно, было бы логичнее пригласить её сначала на турниры поменьше, но организаторы решили устроить шоу. Вчера она переиграла Фернандес, это уже можно назвать настоящей сенсацией! Но она почувствовала вкус побед, серия может продолжиться.

У неё сейчас матч с 14-й ракеткой мира. Тяжело, но шансы у неё точно есть. Уверен, у этой девочки большое будущее впереди. Думаю, к концу сезона мы её можем увидеть уже в топ-50 рейтинга», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.