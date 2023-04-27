Андрей Чесноков: Мирра Андреева поймала невероятный драйв и уверенность. Дальше — больше!

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков отреагировал на выход 15-летней россиянки Мирры Андреевой в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Андреева обыграла 14-ю ракетку мира представительницу Бразилии Беатрис Хаддад-Майю со счётом 7:6 (8:6), 6:3.

«Великолепная победа Андреевой! Она поймала невероятный драйв и уверенность, дальше — больше! Победы на маленьких турнирах ей в этом помогли. Уверенность в себе — уже половина дела от победы. Мирра побеждает абсолютно заслуженно. Она играет гораздо интереснее своих соперниц. У неё есть хорошие шансы пройти дальше. В следующем матче она, скорее всего, сыграет против Вондроушовой. Это сильная теннисистка, хорошо работающая ногами. Но ей ещё далеко до Соболенко или Свёнтек. Думаю, что Андреевой по силам обыграть чешскую теннисистку. Уверен, Мирра сможет далеко зайти на этом «Мастерсе» в Мадриде», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.