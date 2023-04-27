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Людмила Самсонова вышла в третий круг турнира в Мадриде, где сразится с Остапенко

Людмила Самсонова вышла в третий круг турнира в Мадриде, где сразится с Остапенко
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18-я ракетка мира, российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

В стартовом для себя матче Самсонова (14) со счётом 6:2, 6:3 обыграла представительницу Бельгии Марину Заневскую. Встреча теннисисток продлилась 1 час и 27 минут. Самсонова три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми. На счету Заневской один эйс, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Следующей соперницей Самсоновой станет чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017, 22-я ракетка мира, латвийка Елена Остапенко (19).

Общий призовой фонд турнира в Мадриде составил € 7 705 780. Его действующей чемпионкой является представительница Туниса Онс Жабер.

Мадрид (ж). 2-й круг
27 апреля 2023, четверг. 15:45 МСК
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		3  
         
Марина Заневская
Бельгия
Марина Заневская
М. Заневская
Комментарии
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