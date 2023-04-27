Людмила Самсонова вышла в третий круг турнира в Мадриде, где сразится с Остапенко

18-я ракетка мира, российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

В стартовом для себя матче Самсонова (14) со счётом 6:2, 6:3 обыграла представительницу Бельгии Марину Заневскую. Встреча теннисисток продлилась 1 час и 27 минут. Самсонова три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми. На счету Заневской один эйс, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Следующей соперницей Самсоновой станет чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017, 22-я ракетка мира, латвийка Елена Остапенко (19).

Общий призовой фонд турнира в Мадриде составил € 7 705 780. Его действующей чемпионкой является представительница Туниса Онс Жабер.