Людмила Самсонова вышла в третий круг турнира в Мадриде, где сразится с Остапенко

18-я ракетка мира, российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).
В стартовом для себя матче Самсонова (14) со счётом 6:2, 6:3 обыграла представительницу Бельгии Марину Заневскую. Встреча теннисисток продлилась 1 час и 27 минут. Самсонова три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми. На счету Заневской один эйс, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.
Следующей соперницей Самсоновой станет чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017, 22-я ракетка мира, латвийка Елена Остапенко (19).
Общий призовой фонд турнира в Мадриде составил € 7 705 780. Его действующей чемпионкой является представительница Туниса Онс Жабер.
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