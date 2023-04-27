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Андрей Чесноков оценил шансы российских теннисистов на «Мастерсе» в Мадриде

Андрей Чесноков оценил шансы российских теннисистов на «Мастерсе» в Мадриде
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Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков поделился ожиданиями от выступления россиян на «Мастерсе» в Мадриде (Испания).

«У каждого из наших теннисистов будут очень сложные первые матчи на «Мастерсе» в Мадриде. У Рублёва сразу серьёзный соперник — Вавринка. Андрею нужно сразу же выкладываться на все сто процентов, чтобы пройти Стэна.

У Медведева тоже могут возникнуть проблемы. С Марреем никогда не бывает легко. Британец в свои [лучшие] годы брал в Мадриде титул, обыгрывая великого Надаля. Времени на раскачку у ребят не будет, нужно сразу включаться.

У Хачанова ровно такая же ситуация. Его ждёт сильный грунтовик Монтейро. Бразилец опасен на земле. К нему нужно найти подход, с ним не бывает легко. Всем нашим игрокам придётся непросто. Но пройдя первый-второй круг, будет гораздо легче. Первые матчи на «Мастерсе» самые важные. После них уже можно говорить о более серьёзных стадиях», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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