Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Было больно и обидно». Мирра Андреева — о драматичном финале юниорского Australian Open

«Было больно и обидно». Мирра Андреева — о драматичном финале юниорского Australian Open
Аудио-версия:
Комментарии

194-я ракетка мира 15-летняя российская теннисистка Мирра Андреева высказалась об опыте, который преподнёс ей драматичный финал юниорского Australian Open – 2023.

В решающем матче Андреева со счётом 7:6 (7:2), 4:6, 5:7 проиграла соотечественнице Алине Корнеевой. Момент рукопожатия получился эмоциональным – Андреева не сумела сдержать слёз, а Корнеева её успокаивала.

«Не могу сказать, что унесла с финала АО какой-то опыт в психологическом плане. Было больно и обидно за упущенные возможности: когда проматываешь в голове весь матч и понимаешь, что могло сложиться всё иначе. Это самое важное, что дал финал Австралии. Постаралась принять тот проигрыш — игра есть игра», — сказала Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Материалы по теме
Громит топов и тренируется в Каннах. Кто такая Мирра Андреева — сенсация турнира в Мадриде
Громит топов и тренируется в Каннах. Кто такая Мирра Андреева — сенсация турнира в Мадриде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023