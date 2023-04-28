«Было больно и обидно». Мирра Андреева — о драматичном финале юниорского Australian Open
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194-я ракетка мира 15-летняя российская теннисистка Мирра Андреева высказалась об опыте, который преподнёс ей драматичный финал юниорского Australian Open – 2023.
В решающем матче Андреева со счётом 7:6 (7:2), 4:6, 5:7 проиграла соотечественнице Алине Корнеевой. Момент рукопожатия получился эмоциональным – Андреева не сумела сдержать слёз, а Корнеева её успокаивала.
«Не могу сказать, что унесла с финала АО какой-то опыт в психологическом плане. Было больно и обидно за упущенные возможности: когда проматываешь в голове весь матч и понимаешь, что могло сложиться всё иначе. Это самое важное, что дал финал Австралии. Постаралась принять тот проигрыш — игра есть игра», — сказала Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
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