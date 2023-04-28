Паула Бадоса: легче играть на любом другом турнире, чем в Мадриде

Бывшая вторая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса поделилась ожиданиями от встречи с американкой Кори Гауфф в матче третьего круга грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).
«Легче играть на любом другом турнире, чем здесь, но я стараюсь быть готовой ко всему. Возможно, в последние годы я играла не лучшим образом, но бывает иначе. Я могу адаптироваться, адаптировать свою игру. Но в Мадриде мне всегда непросто.
С Кори мы играли несколько раз. Она сильная теннисистка, агрессивная, с отличным ударом слева. Её физическая форма прекрасна, но, я думаю, исход нашего матча решит тактика. Гауфф хороша на грунте. В прошлом году она вышла в финал Открытого чемпионата Франции. Но мне нравятся такие матчи. Я знаю, что это вызов, и действительно с нетерпением жду возможности сыграть с Гауфф на глазах родной публики», — приводит слова Бадосы ASAP Sports.
- 28 апреля 2023
-
11:18
-
10:33
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:45
-
08:00
-
08:00
-
03:06
-
01:00
- 27 апреля 2023
-
23:48
-
23:35
-
23:20
-
23:07
-
22:30
-
22:30
-
22:01
-
21:55
-
21:49
-
20:23
-
20:11
-
19:51
-
19:49
-
19:22
-
19:15
-
18:50
-
18:25
-
17:16
-
16:20
-
15:03
-
15:01
-
14:44
-
14:44
-
14:35
-
14:20