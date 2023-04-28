Паула Бадоса: легче играть на любом другом турнире, чем в Мадриде

Бывшая вторая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса поделилась ожиданиями от встречи с американкой Кори Гауфф в матче третьего круга грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

«Легче играть на любом другом турнире, чем здесь, но я стараюсь быть готовой ко всему. Возможно, в последние годы я играла не лучшим образом, но бывает иначе. Я могу адаптироваться, адаптировать свою игру. Но в Мадриде мне всегда непросто.

С Кори мы играли несколько раз. Она сильная теннисистка, агрессивная, с отличным ударом слева. Её физическая форма прекрасна, но, я думаю, исход нашего матча решит тактика. Гауфф хороша на грунте. В прошлом году она вышла в финал Открытого чемпионата Франции. Но мне нравятся такие матчи. Я знаю, что это вызов, и действительно с нетерпением жду возможности сыграть с Гауфф на глазах родной публики», — приводит слова Бадосы ASAP Sports.