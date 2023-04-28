Винус Уильямс: изо всех сил стараюсь вернуться на корт. Надеюсь, это скоро произойдёт

Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира 42-летняя американка Винус Уильямс сообщила, что работает над возвращением на корт.

Спортсменка пообщалась с болельщиками на своей странице в социальных сетях. Один из фанатов поинтересовался у Уильямс, когда она планирует вернуться на соревнования.

«Надеюсь, скоро, мой друг. Я изо всех сил стараюсь вернуться. Но для этого я должна быть здоровой», — ответила Уильямс.

Напомним, Винус получила травму лодыжки и колена во время турнира WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия) в начале этого года. Из-за этого повреждения спортсменке пришлось сдать уайлд-кард в основную сетку Открытого чемпионата Австралии.