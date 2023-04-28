Винус Уильямс: изо всех сил стараюсь вернуться на корт. Надеюсь, это скоро произойдёт
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Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира 42-летняя американка Винус Уильямс сообщила, что работает над возвращением на корт.
Спортсменка пообщалась с болельщиками на своей странице в социальных сетях. Один из фанатов поинтересовался у Уильямс, когда она планирует вернуться на соревнования.
«Надеюсь, скоро, мой друг. Я изо всех сил стараюсь вернуться. Но для этого я должна быть здоровой», — ответила Уильямс.
Напомним, Винус получила травму лодыжки и колена во время турнира WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия) в начале этого года. Из-за этого повреждения спортсменке пришлось сдать уайлд-кард в основную сетку Открытого чемпионата Австралии.
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