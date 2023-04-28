Муратоглу считает, что Надалю будет сложно справиться с Джоковичем на «Ролан Гаррос»

Французский тренер по теннису, спортивный комментатор греческого происхождения, бывший тренер американской теннисистки Серены Уильямс Патрик Муратоглу прокомментировал возможность для испанского теннисиста Рафаэля Надаля завоевать 15-й титул Открытого чемпионата Франции.
«Есть группа спортсменов, которые потенциально могут преподнести сюрприз. Я думаю, что этот «Ролан Гаррос» будет невероятно захватывающим, потому что, если вы посмотрите на прошлое, там не было особого напряжения. Мы более или менее знали, что Рафа победит. Я не говорю, что он не собирается побеждать в этом году, он всё ещё может одержать победу.
Но он становится старше, и побеждать становится всё сложнее. Он всё чаще получает травмы. Его подготовка никогда не бывает такой хорошей, как он того желает. В прошлом году было то же самое и ему всё равно удалось победить. У него был такой большой отрыв, но сейчас его отрыв всё меньше и меньше.
На турнире есть Новак Джокович, чей уровень не упал, в отличие от Рафы. А с другой стороны — есть молодые игроки, которые очень опасны. Это, конечно, Карлос Алькарас, который великолепен на грунте и который играет всё лучше и лучше. Это и Феликс Оже-Альяссим, и Янник Синнер», — цитирует Муратоглу Tennis Up To Date.
Рафаэль Надаль является 14-кратным чемпионом Открытого чемпионата Франции. Это абсолютный рекорд турнира.
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