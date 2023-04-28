Оже-Альяссим: мои амбиции высоки, но мои ожидания низки

Чемпион Кубка Дэвиса, канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим поделился ожиданиями от своего выступления на «Мастерсе» в Мадриде.

Напомним, спортсмен пропустил последний месяц из-за травмы левого колена. В своём первом матче на турнире в Мадриде Оже-Альяссим сыграет во втором круге с сербом Душаном Лайовичем.

«Мои амбиции высоки, но мои ожидания низки. В каком-то смысле я надеюсь выступить действительно хорошо, и я уверен, что это в моих силах, но в то же время я на самом деле ожидаю, что всё сложится хуже и что будет очень тяжело. Думаю, мне понадобится максимальная концентрация с первого матча. Каждый матч будет тяжёлым, поэтому, если я смогу пройти первые раунды и одержать несколько побед, надеюсь, я продвинусь далеко в турнире и хорошо выступлю», — приводит слова Оже-Альяссима Tennis Majors.