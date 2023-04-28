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Саснович не смогла выйти в третий круг Madrid Open, проиграв в трёх сетах Боузковой

Саснович не смогла выйти в третий круг Madrid Open, проиграв в трёх сетах Боузковой
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31-я ракетка мира чешская теннисистка Мари Боузкова нанесла поражение белоруске Александре Саснович (47-й номер рейтинга WTA) в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 6:3.

Продолжительность матча составила два часа 47 минут.

Боузкова сделала семь эйсов, не допустила двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 15. Её соперница два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и использовала 3 брейк-пойнта из 11.

Соперницей чешки в третьем круге станет американская теннисистка Джессика Пегула, которая ранее оказалась сильнее польки Магдалены Фрех.

Призовой фонд соревнований в Мадриде составляет € 7 705 780. Женский турнир проходит с 25 апреля по 6 мая.

Мадрид (ж). 2-й круг
28 апреля 2023, пятница. 20:15 МСК
Александра Саснович
Беларусь
Александра Саснович
А. Саснович
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 7 3
6 		6 4 6
         
Мари Боузкова
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова
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