Саснович не смогла выйти в третий круг Madrid Open, проиграв в трёх сетах Боузковой

31-я ракетка мира чешская теннисистка Мари Боузкова нанесла поражение белоруске Александре Саснович (47-й номер рейтинга WTA) в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 6:3.

Продолжительность матча составила два часа 47 минут.

Боузкова сделала семь эйсов, не допустила двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 15. Её соперница два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и использовала 3 брейк-пойнта из 11.

Соперницей чешки в третьем круге станет американская теннисистка Джессика Пегула, которая ранее оказалась сильнее польки Магдалены Фрех.

Призовой фонд соревнований в Мадриде составляет € 7 705 780. Женский турнир проходит с 25 апреля по 6 мая.