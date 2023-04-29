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«Боролась со страхом и ПТСР». Андрееску — о возвращении на корт после разрыва связок

«Боролась со страхом и ПТСР». Андрееску — о возвращении на корт после разрыва связок
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Чемпионка US Open – 2019 канадская теннисистка Бьянка Андрееску прокомментировала возвращение на корт после разрыва связок. Спортсменка получила травму месяц назад на турнире в Майами.

«В ходе реабилитации я очень много работала, потому что хотела вернуться на корт как можно скорее. Я прошла через этот процесс, поэтому знала, чего ожидать. Прогресс не был стабильным, но на прошлой неделе я смогла добиться больших успехов.

Помимо физической работы я ещё выполняла ментальную работу. Хотела избавиться от страха и посттравматического стрессового расстройства после того инцидента, побороть эти мысли. Это было болезненно. Скольжение на грунте вызывало страх. Но думаю, что я двигаюсь в правильном направлении", — приводит слова Андрееску пресс-служба WTA.

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