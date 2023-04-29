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Шевченко вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде, уверенно обыграв Легечку

96-я ракетка мира, российский теннисист Александр Шевченко (Q) уверенно обыграл 37-ю ракетку мира чешского спортсмена Иржи Легечку (31) в матче второго круга грунтового турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания). Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:1 в пользу россиянина.

Общая продолжительность встречи составила 44 минуты. Шевченко три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из пяти. На счету Легечки три эйса и две двойные ошибки.

В матче третьего круга на турнире в Мадриде Александр Шевченко встретится с победителем противостояния Андреа Вавассори (Италия, Q) — Даниил Медведев (Россия, 2).

Соревнования грунтового турнира серии «Мастерс» проходят в Мадриде с 26 апреля по 7 мая. Их действующим чемпионом является испанец Карлос Алькарас.