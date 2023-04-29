Шевченко вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде, уверенно обыграв Легечку

96-я ракетка мира, российский теннисист Александр Шевченко (Q) уверенно обыграл 37-ю ракетку мира чешского спортсмена Иржи Легечку (31) в матче второго круга грунтового турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания). Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:1 в пользу россиянина.
Общая продолжительность встречи составила 44 минуты. Шевченко три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из пяти. На счету Легечки три эйса и две двойные ошибки.
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
В матче третьего круга на турнире в Мадриде Александр Шевченко встретится с победителем противостояния Андреа Вавассори (Италия, Q) — Даниил Медведев (Россия, 2).
Соревнования грунтового турнира серии «Мастерс» проходят в Мадриде с 26 апреля по 7 мая. Их действующим чемпионом является испанец Карлос Алькарас.
- 29 апреля 2023
-
13:49
-
13:35
-
13:11
-
12:54
-
12:24
-
11:53
-
11:04
-
10:52
-
10:40
-
10:34
-
10:27
-
10:24
-
09:47
-
09:27
-
09:00
-
08:00
-
03:17
-
02:42
-
00:16
- 28 апреля 2023
-
23:39
-
23:01
-
22:53
-
22:31
-
22:20
-
22:04
-
21:25
-
21:03
-
20:36
-
20:03
-
19:58
-
19:37
-
19:26
-
18:29
-
18:12
-
17:52