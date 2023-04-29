Самсонова обыграла Остапенко и вышла в четвёртый круг турнира в Мадриде
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18-я ракетка мира, российская теннисистка Людмила Самсонова одержала победу в матче третьего круга грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) с латвийской спортсменкой Еленой Остапенко (22-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:0 в пользу россиянки.
Матч теннисисток продлился 1 час и 2 минуты. Самсонова четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Остапенко четыре эйса и одна двойная ошибка.
Мадрид (ж). 3-й круг
29 апреля 2023, суббота. 14:35 МСК
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
2 : 0
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|3
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|6
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|0
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Следующей соперницей Самсоновой станет 35-я ракетка мира румынская теннисистка Ирина Бегу.
Общий призовой фонд турнира в Мадриде составляет € 7 705 780. Его действующей чемпионкой является представительница Туниса Онс Жабер.
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