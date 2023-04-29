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Самсонова обыграла Остапенко и вышла в четвёртый круг турнира в Мадриде

Самсонова обыграла Остапенко и вышла в четвёртый круг турнира в Мадриде
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18-я ракетка мира, российская теннисистка Людмила Самсонова одержала победу в матче третьего круга грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) с латвийской спортсменкой Еленой Остапенко (22-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:0 в пользу россиянки.

Матч теннисисток продлился 1 час и 2 минуты. Самсонова четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Остапенко четыре эйса и одна двойная ошибка.

Мадрид (ж). 3-й круг
29 апреля 2023, суббота. 14:35 МСК
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		0  
         
Елена Остапенко
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко

Следующей соперницей Самсоновой станет 35-я ракетка мира румынская теннисистка Ирина Бегу.

Общий призовой фонд турнира в Мадриде составляет € 7 705 780. Его действующей чемпионкой является представительница Туниса Онс Жабер.

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