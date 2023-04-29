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Сафиуллин вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде, обыграв 17-ю ракетку мира

Сафиуллин вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде, обыграв 17-ю ракетку мира
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112-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин вышел в третий круг грунтового турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания).

В матче второго круга российский спортсмен обыграл американца Томми Пола (17-й номер рейтинга ATP) со счётом 6:3, 7:6 (7:3). Общая продолжительность встречи составила 2 часа 59 минут. На счету Сафиуллина один эйс, он не допустил двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из четырёх. Пол четыре раза подал навылет, не допустил двойных ошибок и не реализовал ни одного из двух брейк-пойнтов.

Мадрид (м). 2-й круг
29 апреля 2023, суббота. 13:20 МСК
Томми Пол
США
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 3  
6 		7 7  
         
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин

В следующем раунде турнира в Мадриде Сафиуллин сыграет с победителем противостояния Бернабе Сапата-Миральес (Испания) — Даниэль Эванс (Великобритания).

Соревнования грунтового турнира серии «Мастерс» проходят в Мадриде с 26 апреля по 7 мая. Их действующим чемпионом является испанец Карлос Алькарас.

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