Сафиуллин вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде, обыграв 17-ю ракетку мира

112-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин вышел в третий круг грунтового турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания).
В матче второго круга российский спортсмен обыграл американца Томми Пола (17-й номер рейтинга ATP) со счётом 6:3, 7:6 (7:3). Общая продолжительность встречи составила 2 часа 59 минут. На счету Сафиуллина один эйс, он не допустил двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из четырёх. Пол четыре раза подал навылет, не допустил двойных ошибок и не реализовал ни одного из двух брейк-пойнтов.
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В следующем раунде турнира в Мадриде Сафиуллин сыграет с победителем противостояния Бернабе Сапата-Миральес (Испания) — Даниэль Эванс (Великобритания).
Соревнования грунтового турнира серии «Мастерс» проходят в Мадриде с 26 апреля по 7 мая. Их действующим чемпионом является испанец Карлос Алькарас.
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