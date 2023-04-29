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Чесноков — о Мирре Андреевой: сейчас у неё потрясающее состояние

Чесноков — о Мирре Андреевой: сейчас у неё потрясающее состояние
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Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, победитель семи турниров ATP советский и российский теннисист Андрей Чесноков оценил спортивную форму Мирры Андреевой.

«Мирра очень здорово передвигается по корту. Хорошо справляется за счёт ног, к тому же прекрасно чувствует мяч. Сейчас у неё потрясающее состояние. На данный момент самое лучшее, что может быть в её карьере, пик её формы.

Андреева играет неудобно для соперника. Все свои удары направляет к линии, и не могу сказать, что Соболенко быстрая. Но, думаю, всё-таки преимущество будет у Арины», — цитирует Чеснокова Sport24.

В субботу, 29 апреля, Мирра Андреева вышла в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Мадриде. В понедельник, 1 мая, спортсменка сыграет против второй ракетки мира белоруски Арины Соболенко.

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