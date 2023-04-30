Потапова — о матче «Спартак» — «Ростов»: в этот день мы с Шевченко не разговариваем

25-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова опубликовала в социальных сетях новое фото с возлюбленным – 96-й ракеткой мира Александром Шевченко.

Возлюбленные из Мадрида, где проходят турниры высшей категории, следили за матчем 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» (Москва) – «Ростов» (Ростов-на-Дону). Встреча завершилась ничьей (1:1).

«Когда Александр Шевченко за «Ростов», а я – за «Спартак», в этот день мы не разговариваем», — подписала фото Потапова.

Фото: из личного архива Александра Шевченко

Потапова (21) на турнире категории WTA-1000 в Мадриде ранее вышла в третий круг, где сразится с соотечественницей Вероникой Кудерметовой (12). Квалифаер Шевченко на турнире серии «Мастерс» в Мадриде неожиданно также дошёл до третьего круга, где ему предстоит сразиться со вторым сеяным, соотечественником Даниилом Медведевым.