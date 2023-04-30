Чесноков высказался о перспективах молодых российских теннисистов Шевченко и Андреевой

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, победитель семи турниров ATP советский и российский теннисист Андрей Чесноков высказался об успехах молодых российских теннисистов Александра Шевченко и Мирры Андреевой на международной арене.

«Александр Шевченко произвёл невероятное впечатление. Он обыграл очень сильного Иржи Легечку. А Легечка ведь, хотя и молодой, но у Рублёва были очень большие трудности в матчах с ним. А Александр отдал ему лишь два гейма за всю встречу. Это что-то нереальное. Шевченко может очень хорошо проявить себя в туре. У него очень высокий потенциал. Думаю, что в ближайшее время он должен войти в топ-50.

Очень удивила меня Мирра Андреева. Она за последнее время выиграла два турнира ITF. А в Мадриде Андреева обыграла вначале финалистку Открытого чемпионата США Лейлу Фернандес, а потом 14-ю ракетку мира Беатрис Хаддад-Майю. И у неё есть хорошие шансы пройти дальше», — приводит слова Чеснокова Vprognoze.ru.