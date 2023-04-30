Экс-тренер Шараповой и сестёр Уильямс: Алькарас совершенен, но он потерпит неудачу

Рик Макки, бывший тренер россиянки Марии Шараповой и американок Винус и Серены Уильямс, поделился мнением об испанском теннисисте Карлосе Алькарасе.
«Алькарас — совершенный игрок. Он может противостоять любому теннисисту в любой день на любом покрытии. Многие считают, что грунт — это лучшее покрытие для него, но на мой взгляд, это хард. На нём он может наносить больше ущерба сопернику.
Но я хотел бы предостеречь фанатов от навешивания ярлыка идеала на Алькараса. Никто не выигрывает постоянно. Он проиграет, потерпит неудачу, задохнётся, почувствует давление. Я немного беспокоюсь за него, потому что Алькарас агрессивен в своих движениях и уже получил несколько травм. За этим нужно следить. Но сейчас он действительно великолепен», — приводит слова Макки Tennis Infinity.
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