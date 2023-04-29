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Алькарас — о брошенной ракетке: эмоции вышли наружу, и я об этом сожалею

Алькарас — о брошенной ракетке: эмоции вышли наружу, и я об этом сожалею
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Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал эпизод с брошенной ракеткой во втором сете матча второго круга турнира категории ATP-1000 в Мадриде (Испания) с финном Эмилем Руусувуори (41-й номер рейтинга ATP).

«Что касается момента с брошенной ракеткой, это была ментальная остановка. Я не поддерживаю такие вещи, но эмоции вышли наружу, и я об этом сожалею. Знаю, что такого не должно происходить. Хорошо, что я смог очнуться и остаться настроенным позитивно. Это то, что позволяет мне становиться лучше», — приводит слова Алькараса Sportskeeda.

Напомним, встреча теннисистов завершилась победой Алькараса со счётом 2:6, 6:4, 6:2. В третьем круге соперником Алькараса станет болгарский теннисист Григор Димитров.

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