Хачанов вышел в 1/8 финала турнира в Мадриде, где может сыграть с Рублёвым

12-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над 25-й ракеткой мира испанцем Роберто Баутиста-Агутом в матче третьего круга грунтового турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания). Встреча завершилась со счётом 7:5, 4:6, 6:3 в пользу россиянина.

Продолжительность матча составила 2 часа 54 минуты. Россиянин выполнил 10 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 16. Его соперник три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и использовал два брейк-пойнта из трёх.

В 1/8 финала турнира соперником Хачанова станет победитель противостояния Йосихито Нисиока (Япония) — Андрей Рублёв (Россия).

Общий призовой фонд соревнований в Мадриде составляет € 7 705 780. Действующим чемпионом мужского турнира является испанский теннисист Карлос Алькарас.