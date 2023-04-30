Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Хачанов вышел в 1/8 финала турнира в Мадриде, где может сыграть с Рублёвым

Хачанов вышел в 1/8 финала турнира в Мадриде, где может сыграть с Рублёвым
Комментарии

12-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над 25-й ракеткой мира испанцем Роберто Баутиста-Агутом в матче третьего круга грунтового турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания). Встреча завершилась со счётом 7:5, 4:6, 6:3 в пользу россиянина.

Продолжительность матча составила 2 часа 54 минуты. Россиянин выполнил 10 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 16. Его соперник три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и использовал два брейк-пойнта из трёх.

Мадрид (м). 3-й круг
30 апреля 2023, воскресенье. 12:10 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		4 6
5 		6 3
         
Роберто Баутиста-Агут
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут

В 1/8 финала турнира соперником Хачанова станет победитель противостояния Йосихито Нисиока (Япония) — Андрей Рублёв (Россия).

Общий призовой фонд соревнований в Мадриде составляет € 7 705 780. Действующим чемпионом мужского турнира является испанский теннисист Карлос Алькарас.

Материалы по теме
Рублёв организовал с Хачановым очередное дерби! А Кудерметова сражается с Потаповой. LIVE!
Live
Рублёв организовал с Хачановым очередное дерби! А Кудерметова сражается с Потаповой. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023