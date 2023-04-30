Хачанов вышел в 1/8 финала турнира в Мадриде, где может сыграть с Рублёвым

12-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над 25-й ракеткой мира испанцем Роберто Баутиста-Агутом в матче третьего круга грунтового турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания). Встреча завершилась со счётом 7:5, 4:6, 6:3 в пользу россиянина.
Продолжительность матча составила 2 часа 54 минуты. Россиянин выполнил 10 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 16. Его соперник три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и использовал два брейк-пойнта из трёх.
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В 1/8 финала турнира соперником Хачанова станет победитель противостояния Йосихито Нисиока (Япония) — Андрей Рублёв (Россия).
Общий призовой фонд соревнований в Мадриде составляет € 7 705 780. Действующим чемпионом мужского турнира является испанский теннисист Карлос Алькарас.
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