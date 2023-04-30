Андрей Рублёв вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде, где сразится с Кареном Хачановым

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в 1/8 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

В матче третьего круга соревнований Рублёв (5) со счётом 6:2, 7:5 обыграл представителя Японии Йосихито Нисиоку (28). Встреча продлилась 1 час и 27 минут. Рублёв 10 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из восьми. На счету Нисиоки шесть эйсов, одна двойная ошибка и один нереализованный брейк-пойнт.

За выход в четвертьфинал Рублёв сразится с соотечественником – серебряным призёром Олимпиады-2020 в одиночном разряде Кареном Хачановым (10).

Общий призовой фонд турнира в Мадриде составляет € 7 705 780. Его действующим чемпионом является испанец Карлос Алькарас.