Андрей Рублёв вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде, где сразится с Кареном Хачановым

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в 1/8 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).
В матче третьего круга соревнований Рублёв (5) со счётом 6:2, 7:5 обыграл представителя Японии Йосихито Нисиоку (28). Встреча продлилась 1 час и 27 минут. Рублёв 10 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из восьми. На счету Нисиоки шесть эйсов, одна двойная ошибка и один нереализованный брейк-пойнт.
За выход в четвертьфинал Рублёв сразится с соотечественником – серебряным призёром Олимпиады-2020 в одиночном разряде Кареном Хачановым (10).
Общий призовой фонд турнира в Мадриде составляет € 7 705 780. Его действующим чемпионом является испанец Карлос Алькарас.
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