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Андрей Рублёв вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде, где сразится с Кареном Хачановым

Андрей Рублёв вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде, где сразится с Кареном Хачановым
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в 1/8 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

В матче третьего круга соревнований Рублёв (5) со счётом 6:2, 7:5 обыграл представителя Японии Йосихито Нисиоку (28). Встреча продлилась 1 час и 27 минут. Рублёв 10 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из восьми. На счету Нисиоки шесть эйсов, одна двойная ошибка и один нереализованный брейк-пойнт.

За выход в четвертьфинал Рублёв сразится с соотечественником – серебряным призёром Олимпиады-2020 в одиночном разряде Кареном Хачановым (10).

Общий призовой фонд турнира в Мадриде составляет € 7 705 780. Его действующим чемпионом является испанец Карлос Алькарас.

Мадрид (м). 3-й круг
30 апреля 2023, воскресенье. 13:55 МСК
Йосихито Нисиока
Япония
Йосихито Нисиока
Й. Нисиока
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		5  
6 		7  
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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