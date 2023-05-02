Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Серена Уильямс ждёт второго ребёнка

Серена Уильямс ждёт второго ребёнка
Комментарии

Американская теннисистка Серена Уильямс объявила, что ждёт второго ребенка. Спортсменка вместе с мужем появилась на мероприятии Met Gala с заметно округлившимся животом. Позже Уильямс подтвердила свою беременность в своей социальной сети.

«Была так взволнована, когда Анна Винтур пригласила нас троих на Met Gala», — написала теннисистка в своей социальной сети.

Напомним, Серена объявляла, что Открытый чемпионат США 2022 года станет последним турниром в её карьере. Американская теннисистка проиграла в третьем круге австралийке Айле Томлянович. Серена отмечала, что приняла решение уйти из спорта, в частности, из-за желания проводить больше времени с дочерью Олимпией.

Американка является рекордсменкой по количеству побед в матчах турнира «Большого шлема» (367).

Материалы по теме
Виктория Азаренко поделилась любимым воспоминанием о встрече с Сереной Уильямс
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023