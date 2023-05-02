Серена Уильямс ждёт второго ребёнка

Американская теннисистка Серена Уильямс объявила, что ждёт второго ребенка. Спортсменка вместе с мужем появилась на мероприятии Met Gala с заметно округлившимся животом. Позже Уильямс подтвердила свою беременность в своей социальной сети.
«Была так взволнована, когда Анна Винтур пригласила нас троих на Met Gala», — написала теннисистка в своей социальной сети.
Напомним, Серена объявляла, что Открытый чемпионат США 2022 года станет последним турниром в её карьере. Американская теннисистка проиграла в третьем круге австралийке Айле Томлянович. Серена отмечала, что приняла решение уйти из спорта, в частности, из-за желания проводить больше времени с дочерью Олимпией.
Американка является рекордсменкой по количеству побед в матчах турнира «Большого шлема» (367).
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