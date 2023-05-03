Янник Синнер рассказал, с кем из завершивших карьеру теннисистов хотел бы сыграть
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Восьмая ракетка мира, 21-летний итальянский теннисист Янник Синнер назвал имена теннисистов, завершивших профессиональную карьеру, с которыми хотел бы сыграть.
«Я играл против Джоковича, Надаля, но не смог бросить вызов Федереру. Есть множество завершивших карьеру теннисистов, с которыми я бы хотел встретиться на корте. Например, с Хуан-Мартином дель Потро. Я также надеюсь, что Кей Нисикори вернётся, потому что мне так и не довелось сыграть с ним», — приводит слова Синнера Interview Magazine.
Ранее Синнер снялся с четвертьфинала грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания) по неясной причине, а позднее отказался от выступления на турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Соревнования проходят с 26 апреля по 7 мая.
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