Экс-тренер Шараповой и сестёр Уильямс: Радукану способна выиграть несколько ТБШ

Рик Макки, бывший тренер россиянки Марии Шараповой и американок Винус и Серены Уильямс, высказался о профессиональных перспективах чемпионки US Open – 2021 британской теннисистки Эммы Радукану. После сенсационного титула Эмма не показывала высоких результатов.

«Я верю, что Эмма способна вернуться и стать одной из лучших теннисисток мира. Уверен, она может выиграть несколько турниров «Большого шлема». Конечно, начинать нужно не с этого. Но то, что произошло в Нью-Йорке, не было случайностью.

У нас должна быть игра. Нужно работать над формой, навыками и ментальностью. Сейчас, вероятно, последний пунк — самая очевидная проблема. Но мне нравится техническая часть её игры. У неё есть свой стиль», — приводит слова Макки Inews со ссылкой на подкаст Tennis Unfiltered.