Чесноков: игра Алькараса — это что-то неземное! Шансов на победу у Хачанова крайне мало

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков поделился ожиданиями от матча 1/4 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) между россиянином Кареном Хачановым и испанцем Карлосом Алькарасом.

«Хачанов очень здорово сыграл против Рублёва, смотрелся гораздо лучше Андрея. Но игра Алькараса против Зверева — это было что-то неземное! Карлос просто летает по корту и почти не ошибается. Это высочайший уровень тенниса. У Карена уже был с ним очный матч в прошлом году (на самом деле их было два, Алькарас выиграл ещё в 1/8 финала «Ролан Гаррос» со счётом 6:1, 6:4, 6:4. — Прим. «Чемпионата»). [В Гамбурге] всё закончилось довольно быстро и печально — 6:0, 6:2. Испанец просто разорвал.

Сегодня Хачанову будет чрезвычайно тяжело что-либо сделать. Думаю, шансов на победу крайне мало. Но нужно упираться рогом и бороться до самого конца! Необходимо вгрызаться в каждый мяч, только тогда будут шансы. Уверен, сегодня Карен может сыграть с Алькарасом гораздо лучше, чем в прошлые разы», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.