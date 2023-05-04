Макинрой: Руне начинает зарабатывать определённую репутацию. Ему стоит быть осторожным

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой высказался о поведении датского теннисиста Хольгера Руне.

«Я уже говорил это прежде и повторю, что трудно быть полным засранцем и участвовать в теннисном туре, ясно? Это возможно, но в итоге ты будешь влачить крайне одинокое существование. Руне нравится провоцировать, ему нравится вовлекать зрителей, но он делает это так, что временами это раздражает его соперников и, конечно, вызывает негативную реакцию болельщиков. Он начинает зарабатывать себе определённую репутацию. Ему стоит быть осторожным с этим.

Думаю, Руне придёт в себя. Он невероятно талантлив, очень энергичен. Он способен побеждать на крупных турнирах, но не в этом году. Сейчас Руне кажется немного взволнованным и нестабильным, но мы видели, как он проводил великолепные матчи», — приводит слова Макинроя Sportskeeda со ссылкой на подкаст Holding Court.