Чесноков: Карацев поймал нехилый кураж — отличная возможность выйти в полуфинал «Мастерса»

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков поделился ожиданиями от игры российского теннисиста Аслана Карацева в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) против представителя Китая Чжан Чжичжэня.
«Нас ждёт очень интересная игра. Чжан с Фритцем провёл один из самых лучших матчей в своей карьере. Но у него нет стабильности в игре. На этом турнире он хорош, а на следующем может вылететь в первом или во втором круге. Это означает то, что у Карацева есть отличная возможность выйти в полуфинал «Мастерса». Аслан прошёл квалификацию, затем провёл пару шикарных матчей и поймал нехилый кураж. Он заиграл так же здорово, как и делал это год назад. Нужно забирать своё и проходить дальше», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Напомним, в матче четвёртого круга соревнований в Мадриде Карацев, занимающий 121-е место в рейтинге АТР, нанёс поражение третьей ракетке мира соотечественнику Даниилу Медведеву со счётом 7:6 (7:1), 6:4.
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