Экс третья ракетка мира Мария Саккари проиграла в 15-м из 20 последних полуфиналов WTA

Бывшая третья ракетка мира, греческая теннисистка Мария Саккари потерпела 15-е поражение в 20 последних полуфиналах турниров на уровне WTA.

Это произошло на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Саккари (9) со счётом 4:6, 1:6 проиграла победительнице Открытого чемпионата Австралии — 2023, второй ракетке мира, белоруске Арине Соболенко (2). Встреча продлилась 1 час и 26 минут. Соболенко четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из десяти. На счету Саккари два эйса, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт при шести заработанных.

В активе 27-летней Саккари лишь один титул на уровне WTA. Она завоевала его в 2019 году на турнира в Рабате (Марокко).

Отметим, что выступление в Мадриде позволит Саккари сместить россиянку Дарью Касаткину с восьмого места в рейтинге WTA.