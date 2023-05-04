Экс третья ракетка мира Мария Саккари проиграла в 15-м из 20 последних полуфиналов WTA

Бывшая третья ракетка мира, греческая теннисистка Мария Саккари потерпела 15-е поражение в 20 последних полуфиналах турниров на уровне WTA.
Это произошло на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Саккари (9) со счётом 4:6, 1:6 проиграла победительнице Открытого чемпионата Австралии — 2023, второй ракетке мира, белоруске Арине Соболенко (2). Встреча продлилась 1 час и 26 минут. Соболенко четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из десяти. На счету Саккари два эйса, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт при шести заработанных.
В активе 27-летней Саккари лишь один титул на уровне WTA. Она завоевала его в 2019 году на турнира в Рабате (Марокко).
Отметим, что выступление в Мадриде позволит Саккари сместить россиянку Дарью Касаткину с восьмого места в рейтинге WTA.
- 4 мая 2023
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