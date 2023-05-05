Чесноков — о полуфинале Карацева и Штруффа: кто будет свежее, тот и пройдёт в финал

Полуфиналист «Ролан Гаррос» и финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков поделился мнением о матче полуфинала «Мастерса» в Мадриде (Испания), в котором сыграют россиянин Аслан Карацев и немец Ян-Леннард Штруфф.
«Уникально, что квалифаер и лаки-лузер вышли в полуфинал «Мастерса». Они оба уже давно хорошо не играли. С прошлого года Аслан развалился, и вот только сейчас прошёл невероятный путь на турнире. Сейчас у игроков есть уверенность, они набрали нужную форму. Штруфф удивительно сыграл в матче с Циципасом. Думаю, он устроит Карацеву проблемы. Возможно, на исход встречи повлияет усталость игроков: кто будет свежее, тот и пройдёт в финал.
В чём секрет успеха Карацева? Мне вообще непонятно. До 27 лет он был нигде, 8-9 лет играл челленджеры как попало, а потом прошёл квалификацию Australian Open и дошёл до полуфинала, победив очень хороших игроков. Следом обыграл Джоковича в Белграде, взял Дубай, Сидней. Потом его понесло вниз с огромной скоростью, потерял уверенность и вылетел из топ-100. Знаете, есть игроки, которые более-менее стабильно проводят сезоны, а у Аслана такого нет. У него спады занимают целый год. Я не знаю. Мне даже тяжело прогнозировать, что будет [с ним] сегодня, не говоря уже о завтра», — цитирует Чеснокова Vprognoze.ru.
Матч Карацева и Штруффа пройдёт сегодня, 5 мая. Предварительное время начала — 21:00 мск.
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