Муратоглу: Руне дарит эмоции и заполняет стадионы. Мне нравится то, что он делает
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Патрик Муратоглу, тренер двукратной чемпионки турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира румынки Симоны Халеп, высказался о поведении датского теннисиста Хольгера Руне.
«Руне заполняет стадионы. Мне нравится то, что он делает. Что касается его эмоциональности, все люди разные. Лично мне нравятся игроки, которые дарят эмоции и делятся ими со зрителями. Люди начинают относиться к тебе хорошо или плохо, но это объединяет их, оживляет арены. Теннис существует в том числе для того, чтобы дарить людям эмоции. И такие игроки, как Хольгер, отлично справляются с поставленной задачей. Я это люблю, но некоторым может подобное не нравиться, и это совершенно нормально», — сказал Муратоглу в видео на своей странице в социальных сетях.
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