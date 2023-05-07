Экс-тренер Серены Уильямс назвал трёх лучших действующих теннисисток

Патрик Муратоглу, бывший тренер 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Серены Уильямс, назвал лучших действующих теннисисток мира.

«У WTA есть своя большая тройка. Это Арина Соболенко, Ига Свёнтек и Елена Рыбакина. Третьей нет в топе рейтинга только потому, что её очки за победу на Уимблдоне-2022 не отображаются», — написал Муратоглу на своей странице в социальных сетях.

Напомним, накануне белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла польку Игу Свёнтек в финальном матче грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) со счётом 6:3, 3:6, 6:3. Ига Свёнтек и Арина Соболенко заявлены также на турнир WTA-1000, который пройдёт с 8 по 21 мая в Риме (Италия).