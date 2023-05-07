«Матчи со Свёнтек — всегда интенсивно, но круто». Тренер Соболенко — о финале Мадрида

Тренер второй ракетки мира, белорусской теннисистки Арины Соболенко Антон Дубров прокомментировал победу подопечной в финале турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания), в котором Соболенко обыграла первую ракетку мира, польку Игу Свёнтек.

«После Штутгарта на свежей памяти, скажем так, мы старались посмотреть какие-то ключевые моменты. Но самое главное – мы готовились к тому, что будет очень солидная, чистая игра со стороны Иги, потому что финал Штутгарта был очень чистый с её стороны, я считаю.

Мы сегодня лучше принимали, чем в Штутгарте, оказали чуть больше давления на неё. И в целом, я думаю, Арина готовилась к тому, что, во-первых, ей будет непросто, во-вторых, что ей не стоит торопиться. Грунт больше подходит Иге, она хорошо двигается, но при этом Арина способна тоже неплохо оставаться в розыгрышах, если будет без спешки играть, не торопиться отдавать свободные зоны.

Так что, я думаю, из ключевого, во-первых, некая вера в себя: можно оставаться солидной в розыгрышах, нет паники на каких-то более пустых ударах. Приём и, наверное, первый удар после подачи – это одни из ключевых моментов, где тебе нужно сразу оказывать давление, потому что Ига очень здорово забирает преимущество, забирает свободную зону, сразу раскрывает хорошо корт, не даёт тебе возможность легко выиграть розыгрыш.

Матчи с ней – это всегда очень интенсивно, но при этом круто. Она заставляет тебя показывать очень хороший теннис. Поэтому сегодня Арина – большая молодец, но уже завтра нужно будет пересмотреть матч и готовиться дальше, поскольку Рим, Париж. Я считаю, там может быть сложнее, поскольку в Мадриде чуть есть высота, поэтому надо готовиться к более вязкому теннису, и ещё есть куда добавлять», – приводит слова Дуброва телеграм-канал «Больше!».