Муратоглу: в женском туре есть своя большая тройка — Соболенко, Свёнтек, Рыбакина
Поделиться
Патрик Муратоглу, тренер двукратной чемпионки турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира румынки Симоны Халеп, сравнил лидеров женского тенниса с игроками из «Большой тройки» (Джокович, Надаль, Федерер).
«В WTA-туре есть своя большая тройка! Соболенко, Свёнтек, Рыбакина. У третьей нет соответствующего рейтинга только потому, что не отображаются очки за её победу на Уимблдоне», – написал Муратоглу в социальных сетях.
Напомним, Соболенко, Рыбакина и Свёнтек лидируют в Чемпионской гонке WTA текущего сезона. В обновлённом рейтинге WTA представительница Казахстана Елена Рыбакина стала шестой ракеткой мира и обновила свой личный рекорд. С учётом 2000 очков за «Большой шлем», которые в прошлом году не разыгрывались, она была бы третьей.
Комментарии
- 9 мая 2023
-
10:54
-
10:23
-
10:22
-
09:56
-
08:00
- 8 мая 2023
-
22:00
-
21:28
-
21:04
-
20:36
-
20:20
-
20:03
-
19:22
-
15:58
-
15:34
-
14:40
-
13:11
-
12:18
-
12:06
-
11:03
-
10:53
-
10:45
-
10:09
-
09:34
-
00:56
-
00:31
- 7 мая 2023
-
23:53
-
23:43
-
23:26
-
22:57
-
22:41
-
22:27
-
22:08
-
21:26
-
20:57
-
20:36
Партнерский контент