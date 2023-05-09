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Муратоглу: в женском туре есть своя большая тройка — Соболенко, Свёнтек, Рыбакина

Муратоглу: в женском туре есть своя большая тройка — Соболенко, Свёнтек, Рыбакина
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Патрик Муратоглу, тренер двукратной чемпионки турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира румынки Симоны Халеп, сравнил лидеров женского тенниса с игроками из «Большой тройки» (Джокович, Надаль, Федерер).

«В WTA-туре есть своя большая тройка! Соболенко, Свёнтек, Рыбакина. У третьей нет соответствующего рейтинга только потому, что не отображаются очки за её победу на Уимблдоне», – написал Муратоглу в социальных сетях.

Напомним, Соболенко, Рыбакина и Свёнтек лидируют в Чемпионской гонке WTA текущего сезона. В обновлённом рейтинге WTA представительница Казахстана Елена Рыбакина стала шестой ракеткой мира и обновила свой личный рекорд. С учётом 2000 очков за «Большой шлем», которые в прошлом году не разыгрывались, она была бы третьей.

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