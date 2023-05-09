Полина Кудерметова взяла у соперницы только три гейма в финале квалификации турнира в Риме

Российская теннисистка, 142-я ракетка мира Полина Кудерметова проиграла в финале квалификационного раунда турнира WTA-1000 в Риме (Италия). Спортсменка взяла у 94-й ракетки мира из Польши Магдалены Фрех только три гейма. Встреча завершилась со счётом 0:2 (1:6, 2:6).

Матч продолжался 1 час 15 минут. Полина Кудерметова успешно реализовала один брейк-пойнт и допустила четыре двойные ошибки. Магдалена Фрех выполнила два эйса и реализовала пять брейк-пойнтов. Польская теннисистка не допустила ни одной двойной ошибки.

Магдалена Фрех вышла в основную сетку турнира. Её соперница в первом круге турнира WTA-1000 в Риме определится позднее.

В квалификации турнира в Риме также принимает участие россиянка Камилла Рахимова. Во вторник, 9 мая, вечером она сыграет за выход в основную сетку с румынкой Еленой-Габриэлой Русе.