Рим-2023, женщины: турнирная сетка и результаты матчей первого игрового дня

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Сегодня, 9 мая, завершился первый игровой день турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия), который продлится до воскресенья, 21 мая. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей.

Теннис. WTA-1000, Рим, первый круг. Результаты матчей первого игрового дня

Барбора Стрыцова (Чехия) – Марина Заневская (Бельгия) – 6:1, 3:6, 6:3.

Анна Блинкова (Россия) — Маяр Шериф Ахмед Шериф (Египет) — 2:6, 6:2, 6:3.

Линда Носкова (Чехия) — Шелби Роджерс (США) – 4:6, 6:1, 6:4.

Маркета Вондроушова (Чехия) — Кайя Канепи (Эстония) – 6:0, 4:6, 6:2.

Софья Кенин (США) — Кристина Бушкэ (Испания) – 6:3, 6:7 (8:10), 7:5.

Анетт Контавейт (Эстония) — Алисия Паркс (США) – 6:1, 6:1.

Александра Саснович (Беларусь) — Лейла Фернандес (Канада) – 7:6 (7:4), 4:6, 6:3.

Призовой фонд турнира в Риме составляет € 3 572 618. Последние два года соревнования выигрывала польская теннисистка Ига Свёнтек.