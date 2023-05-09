Рим-2023, женщины: турнирная сетка и результаты матчей первого игрового дня

Сегодня, 9 мая, завершился первый игровой день турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия), который продлится до воскресенья, 21 мая. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей.
Теннис. WTA-1000, Рим, первый круг. Результаты матчей первого игрового дня
Барбора Стрыцова (Чехия) – Марина Заневская (Бельгия) – 6:1, 3:6, 6:3.
Анна Блинкова (Россия) — Маяр Шериф Ахмед Шериф (Египет) — 2:6, 6:2, 6:3.
Линда Носкова (Чехия) — Шелби Роджерс (США) – 4:6, 6:1, 6:4.
Маркета Вондроушова (Чехия) — Кайя Канепи (Эстония) – 6:0, 4:6, 6:2.
Софья Кенин (США) — Кристина Бушкэ (Испания) – 6:3, 6:7 (8:10), 7:5.
Анетт Контавейт (Эстония) — Алисия Паркс (США) – 6:1, 6:1.
Александра Саснович (Беларусь) — Лейла Фернандес (Канада) – 7:6 (7:4), 4:6, 6:3.
Призовой фонд турнира в Риме составляет € 3 572 618. Последние два года соревнования выигрывала польская теннисистка Ига Свёнтек.
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